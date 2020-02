Capex, la plataforma de trading definitiva

Capex es una plataforma de trading profesional basada en instrumentos CFD que está dando que hablar entre los traders de España, se trata de un bróker regulado por la CySec, el ente regulador de Chipre y por la FSCA del Reino Unido. Actualmente, se encuentra en proceso de expansión hacia España y, por lo tanto, llama la atención de los traders españoles más experimentados.

A pesar de que, por los momentos, no está en condiciones de otorgar bonos de bienvenida en Europa, Capex ofrece a sus clientes uno de los mejores servicios de trading de CFD en internet, con tarifas competitivas y un excelente sistema de atención al cliente, además de un mercado CFD muy extenso que te da excelentes opciones de inversión.

Herramientas de trading disponibles en Capex

Capex ofrece una excelente gama de herramientas de alta tecnología y ofrece plataformas de trading premium: MetaTrader 5 y WebTrader. Además, invaluables herramientas como trading central, donde puedes encontrar análisis técnicos multilingüe que cubren todos los mercados CFD que ofrece la plataforma.

También te ofrece la oportunidad de monitorear los patrones de mercado los 24 días de la semana y analizar líneas de tendencia, riesgo, y encontrar puntos de pivote con la tecnología de análisis más avanzada del mercado.

Entre las herramientas integradas de Capex, puedes acceder en tiempo real a las opiniones de bloggers sobre el mercado y monitorear en caliente las actividades de las empresas; es decir, podrás generar estrategias basándote en los movimientos del mercado y las transacciones de los ejecutivos de nuevas empresas que cotizan en la bolsa.

Además, tendrás acceso a las calificaciones de los analistas más importantes del mundo empresarial, por lo que tendrás opiniones de expertos sobre las cuales construir tus estrategias.

También podrás seguir las actividades de fondos de cobertura, es decir, tendrás un detallado resumen de las actividades de los bancos con respecto a las acciones y otros activos, por lo que estarás a la vanguardia de todo lo que ocurre en el mercado.

Recursos de Capex

Capex ofrece importantes recursos para los clientes de su plataforma; para empezar, permite a los mismos visualizar los calendarios y fechas de caducidad de las CFD en las que inviertan y hacer rollover de las mismas, para mantener posiciones abiertas por un tiempo más extendido de ser necesario.

Además de una tabla llamada condiciones de trading, que les permitirá a los usuarios saber exactamente cuánto deben pagarle al bróker por cada transacción, dicha tabla está separada entre los diferentes mercados que cubre Capex: Forex, acciones, índices, productos, criptomonedas, bonos y futuros.

Dicha tabla, también muestra los distintos niveles de apalancamiento que ofrece cada instrumento CFD por lo que permite calcular las posibles pérdidas/ganancias al invertir en cada uno de ellos.

Por último, los tipos de cuenta, que incluyen la llamada cuenta islámica, permiten adaptar tu trading a las diferentes necesidades que puedas tener. Los tipos de cuenta son la Esencial, la cuenta Original y la Signature. Cada una de las cuales ofrece ciertas herramientas premium distintas para distintos presupuestos.

La información presentada en este artículo no constituye ni tiene la intención de ser un asesoramiento de inversión. La información contenida en este artículo es una compilación de recomendaciones emitidas por varios analistas financieros y organizadas por Live News Recommendation en un formato presentable solo con fines informativos.

Key Way Investments Ltd no influye ni tiene ningún aporte en la formulación de la información aquí presentada. El contenido de este documento es genérico y no tiene en cuenta circunstancias personales individuales, experiencia en inversiones o la situación financiera actual. Los usuarios / lectores no deben confiar únicamente en la información presentada en este artículo y deben hacer su propia investigación / análisis. Los usuarios / lectores también deben considerar el riesgo y la posibilidad de sufrir pérdidas significativas al negociar CFDs. Por lo tanto, Key Way Investments Ltd no aceptará ninguna responsabilidad por las pérdidas de los usuarios debido al uso y a la puesta en práctica de la información presentada en este artículo.

ADVERTENCIA DE INVERSIÓN DE ALTO RIESGO: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78.20% de las cuentas de inversionistas minoristas pierden dinero cuando intercambian CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan las Spread Bets y los CFD y si puede permitirse correr el alto riesgo de perder su dinero.