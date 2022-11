Consejos para potenciar tu ecommerce durante el Black Friday

En un periodo de incertidumbre como el actual, es probable que los consumidores vayan a aprovechar con más fuerza los descuentos, especialmente en el canal online, ya que les permite comparar ofertas a golpe de clic. Por ello, los comercios deben explotar las oportunidades que ofrece el evento del año en el que más ventas se registran: el Black Friday.

El Black Friday se está volviendo más popular que nunca entre los consumidores, lo que significa más competencia para las empresas. Así, los comercios tendrán que ofrecer experiencias diferenciales y trabajar de la mano con la tecnología con el objetivo de garantizar que no pierden ventas. Asimismo, el hecho de realizar campañas de comunicación previas invitando a los consumidores a disfrutar de las promociones de ese esperado día, aumentará la visibilidad y ayudará a captar la atención de los clientes, pudiendo ir seleccionado los productos deseados con anterioridad.

Desde Sipay proponemos estos consejos para ayudar a los comercios a vender más durante esta campaña.

Internacionalización de la tienda online

Según la plataforma de comercio electrónico Byrd, las ventas transfronterizas han aumentado un 60% entre 2019 y 2021. Así, una buena forma de incrementar los ingresos puede ser mediante la internacionalización del ecommerce, con el fin de explotar la multitud de oportunidades que hay en nuevos mercados.

Investigar estas posibilidades y realizar pequeñas acciones para probar qué funciona en estos nuevos entornos, puede ser una estrategia eficaz que, a la larga, reporte una gran cantidad de ventajas, consiguiendo aumentar el público objetivo y el número de clientes potenciales.

Realizar previsiones de stock y de afluencia

Dado que esta campaña es una de las más atractivas del año y que mayor número de compras registra, los ecommerce deben estar preparados para ello. Establecer una previsión de stock que garantice la cantidad necesaria de existencias, constituye un requisito necesario para satisfacer las altas demandas de los clientes.

De igual manera, contar con una infraestructura que asegure la facilidad y rapidez de acceso, carga de contenido web y navegación del sitio, es imprescindible para confirmar que los usuarios reciben una buena experiencia de compra.

Ser transparente en los precios

El Black Friday es un periodo que presenta multitud de oportunidades para los comercios, y en el que se debe ser transparente con los precios y con las ofertas mostradas.

Aprovechar estas campañas para realizar ofertas que no son reales, no solo perjudicará de cara la imagen de clientes actuales, si no que tampoco logrará atraer a los potenciales. Además, esto puede provocar la desconfianza en la marca por parte de los consumidores.

Utilizar el comercio conversacional

Durante los últimos meses los usuarios se han vuelto muy exigentes, especialmente en el canal online, y cada vez son más los que buscan experiencias innovadoras, rápidas y que les aporten comodidad.

Con el objetivo de satisfacer sus demandas, los comercios pueden implantar chatbots que permitan a los usuarios resolver sus dudas inmediatamente sin salir de la página web. Aprovechar las ventajas de la tecnología transmitiendo cercanía con el usuario, ayudará a ofrecer experiencias diferenciales con las que aportar valor añadido, lo que, sin duda, repercutirá muy positivamente en la fidelización de los clientes.

Ofrecer los métodos de pago adecuados y opciones de pago flexibles

Una de las principales cuestiones a valorar, es la necesidad de ofrecer los métodos de pago correctos. Si se dispone de buenos productos y servicios, pero no se cuenta con las herramientas adecuadas para finalizar las compras, es posible que no se lleguen a “cerrar” las ventas deseadas.

Contar con una amplia variedad de métodos de pago, incluyendo las principales marcas de tarjeta, ewallets o billeteras digitales, así como otros métodos de pago alternativos de uso local o global, hará que los consumidores encuentren la forma de pago más habitual para ellos, el que más les guste o con el que más seguros se sienten.

Además, durante las últimas semanas y sin conocer bien lo que pasará en el corto plazo, probablemente motivados por la inflación que estamos viviendo, puede que los consumidores se muestren más reticentes a desembolsar grandes cantidades de dinero en una sola vez. Para ayudar a las compras, el hecho de disponer en el proceso de checkout de opciones de pago flexibles como el BNPL “Compra ahora y paga después”, logrará reducir el pain of paying de los consumidores, consiguiendo que los comercios incrementen el ticket medio de las compras y aumenten sus tasas de conversión.

Contar con herramientas para recuperar carritos abandonados

Es fundamental que el comercio cuente con mecanismos que garanticen procesos de compra rápidos y eficaces, así como con herramientas para recuperar a los clientes que se quedan en el camino. Una de las soluciones más utilizada para ello es el pay by link o pago por enlace que permite el envío de SMS y correos electrónicos con formularios de pago personalizados, recordando al usuario que tienen productos en su carrito de compra y que pueden finalizar el proceso, realizando el pago directamente desde ese mensaje.