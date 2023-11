Declaración institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha comparecido en la sede de la Comunidad para hacer una declaración institucional tras el anuncio del pacto entre Junts y Pedro Sánchez para que el partido independentista apoye al presidente en funciones en su investidura.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comenzado su declaración advirtiendo del engaño a los españoles ya que el documento del acuerdo entre el PSOE y Junts está fechado el pasado 7 de noviembre cuando tanto desde el PSOE como desde el Gobierno se negaba la existencia del mismo.



Díaz Ayuso ha hecho hincapié en la gravedad de lo acordado «Nos hemos encontrado con algo peor…, es un cheque en blanco». «Ha firmado lo que le han puesto delante. No hay ni una sola institución española que no se desacredite», añadiendo que «cualquier español, empezando por los catalanes de bien, ahora mismo no da crédito».

Pedro Sánchez acepta un relator internacional y Ayuso ha recordado que, se pone «en marcha un mecanismo de poder paralegal, al margen de la Constitución, del Parlamento y del poder judicial. Esto es ya de por sí el mayor atentado contra el Estado de derecho» «… Todos párrafos del acuerdo son tan graves como la amnistía misma»