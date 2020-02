El Real Madrid no arriesgará con Hazard

El Real Madrid sigue dando pasos firmes en LaLiga Santander mientras se va acercando cada vez más el duelo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Con la única mancha en el expediente de la eliminación copera ante la Real Sociedad, el conjunto blanco camina con paso firme en liga, siendo el líder de la tabla y el equipo menos goleado del campeonato.

En la Champions logró la clasificación en segunda posición pero en este periodo de inactividad en Europa el Real Madrid ha mejorado bastante sus prestaciones y llega a su duelo ante el Manchester City como favorito en las cuotas de apuestas de Champions League. No en vano, si un club tiene experiencia en finales y conquista de títulos es el equipo dirigido por Zinedine Zidane y no el club inglés, que tiene su techo en las semifinales.

Sin prisa con Eden Hazard

Cuando el belga cayó lesionado, la preocupación en el Real Madrid era muy palpable. El equipo no era capaz de encontrar un rendimiento adecuado a la calidad de la plantilla y su fichaje estrella se lesionaba sin tener fecha aproximada de regreso pero sí la certeza de que iban a ser varios meses.

Los servicios médicos del club se marcaron como objetivo recuperar a Eden Hazard para el choque frente al Manchester City y, para que el ex del Chelsea llegara en buenas condiciones físicas al encuentro de ida, era necesario darle minutos en los encuentros precedentes. De momento Hazard todavía no se ha vestido de corto pero acortar los plazos de recuperación del futbolista no es ahora mismo una preocupación para el técnico galo, que tiene plena confianza en el resto de su plantilla.

Hace dos meses y medio, la participación del belga en el equipo parecía fundamental, pero el buen nivel de Vinicius y de Lucas Vázquez en los últimos partidos, sumado a la mejoría de Luka Jovic y de Isco Alarcón, otorgan al Real Madrid suficientes garantías para no arriesgar con Eden Hazard.

Todo o nada para el Manchester City

El Manchester City, rival del Real Madrid en estos octavos de final, no atraviesa su mejor momento. Bicampeón de la Premier League en estas dos últimas temporadas, no revalidará este trofeo, ya que el Liverpool le saca más de 20 puntos a estas alturas de curso, por lo que la última bala para conseguir algo importante este año pasa por eliminar al equipo de Zidane en la Champions League.

El temporal que azota el Reino Unido las últimas fechas obligó a suspender su último compromiso liguero pero el equipo de Pep Guardiola prepara ya desde hace semanas el encuentro europeo en el que intentará dar la sorpresa, meterse en cuartos de final y, quien sabe si meses más tarde, disputar su primer final de la UEFA Champions League, objetivo prioritario de la plantilla una vez que la liga se ha puesto imposible.

Pep Guardiola no es un técnico muy querido por la afición madridista, ya que con el FC Barcelona derrotó en varias ocasiones al Real Madrid, con algún resultado sonrojante en el feudo blanco como aquel 2-6 que le endosó en liga al equipo madridista. Con esa esperanza espera el equipo inglés dar un golpe encima de la mesa y asaltar el Santiago Bernabéu aunque, a día de hoy, el Real Madrid se presenta como favorito para pasar de ronda.