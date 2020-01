Fede Valverde asciende a la categoría de estrella

Seguro que Federico Valverde nunca se imaginó el día que ingresó en la cantera del Club Atlético Peñarol hasta donde iba a llevarle su carrera como futbolista. Desde los 14 años ya demostró maneras,y siempre hubo clubes europeos interesados en el joven talento uruguayo, como el Chelsea, el Arsenal o el FC Barcelona, pero fue el Real Madrid el que mostró verdadero interés por el jugador y lo fichó en 2015, aunque siguió perteneciendo a las filas del Club Atlético Peñarol hasta julio de 2016, donde comenzó su andadura como jugador blanco.

Su entrada en el primer equipo no ha sido sencilla. Empezó siendo jugador del filial para, tras no convencer del todo, marcharse cedido al Deportivo de La Coruña, donde si se le aprecio un crecimiento deportivo importante. En 2018 regresó al Real Madrid, pero no tuvo grandes oportunidades hasta el regreso de Zinedine Zidane, entrenador que le ha dado toda la confianza del mundo desde su vuelta al equipo madridista.

“El Pajarito”, como le apodan, se ha ganado un sitio en el Real Madrid por delante de Dani Ceballos, exiliado en Londres, Isco, suplente del uruguayo, y en muchas ocasiones también Luka Modric, Balón de Oro en 2018, casi nada. Y los números dan la razón a Zidane, ya que con Fede Valverde el equipo ha mejorado y es colíder de LaLiga Santander, siendo favorito en las apuestas online a ganar el título de liga junto al FC Barcelona (https://extra.bet365.es/news/es) y se ha clasificado para la fase final de la UEFA Champions League, donde de nuevo aspira a lo más alto tras un 2019 bastante malo en cuanto a resultados.

Los números acompañan a Fede Valverde

Sin el uruguayo sobre el terreno de juego, el Real Madrid se muestra como un equipo más débil defensivamente y pierde partidos. En cambio, con Fede Valverde como titular, el Real Madrid todavía no conoce la derrota, marca más goles y encaja menos (https://www.mundodeportivo.com/supercopa-espana/20200109/472793207858/real-madrid-zidane-valverde-imprescindible.html

Y es que a parte de la juventud que atesora el centrocampista, esta temporada Valverde se ha soltado toda esa presión que le atenazaba y en vez de limitarse a robar y jugar fácil se ha destapado como un jugador con llegada, capaz de marcar y asistir a sus compañeros. Si en verano Zinedine Zidane pedía un centrocampista todoterreno, lo ha encontrado sin tener que salir a buscar en el mercado, pues lo tenía en casa.

Blindado hasta 2025

El inicio de temporada de Fede Valverde no pasó desapercibido para nadie y el Real Madrid estuvo atento para mejorarle el contrato, ampliándolo hasta 2025 y fijando su cláusula de rescisión en 750 millones de euros (https://www.lavanguardia.com/deportes/20191128/471928090545/real-madrid-valverde-contrato.html).

Desde muy joven, la vida de Fede Valverde ha estado ligada al Real Madrid y con el nuevo contrato se asegura seguir unido al club blanco en el futuro. Si alguien tenía dudas sobre la capacidad del uruguayo, se han disipado por completo en este inicio de temporada. Atrás quedan las páginas escritas sobre Paul Pogba y por Valdebebas nadie se acuerda del francés y sí de Fede Valverde, que se ha ganado con creces un sitio importante en la plantilla del Real Madrid.