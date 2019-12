Horóscopo de hoy, jueves 19 de diciembre de 2019

Te ofrecemos el horóscopo del día de hoy de tu signo del zodiaco: no te puedes perder todo lo que necesitas saber de los astros – jueves 19 de diciembre de 2019

El horóscopo, y la carta natal, en astrología, son métodos de predicción no demostrada basados en la posición de los astros en el momento del nacimiento. Muchas culturas utilizaron formas de predicción similares basándose en sus propios calendarios en relación directa con los astros. La civilización Maya, por ejemplo.

Consulta su horóscopo diario por signo:

La predicción para Aries de hoy:

Hoy te arrepentirás de no haber obrado con sinceridad en cierta ocasión. Las palabras que entonces parecían tan inocentes te harán pagar caro el error. Hoy te espera un día de mucha actividad con conflictos en la mira. Lo que se creía cierto ha resultado falso y contrario a la corriente.

En astrología, Aries (♈) es el primer signo del zodíaco, el primero de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad cardinal. Simboliza el renacimiento y su símbolo representa los cuernos de un carnero, pertenece junto a Leo y Sagitario al elemento fuego. Está regido por Marte. Su signo opuesto es Libra.

Suele representarse como el carnero con el que viajaron Frixo y Hele, cuando salieron de su país natal para llegar a la Cólquide. Fue posteriormente el cordero de Dios. Este signo está regido por el planeta Marte. El Dios Marte de los romanos o Ares de los griegos le da el nombre a este aguerrido signo. Sus tiempos son:

Trópicas: 21 de marzo – 20 de abril / Sidéreas: 14 de abril – 14 de mayo.

Es decir que el que nace mientras dure el tiempo tropical de Aries va a tener el Sol natal situado en este signo. Los que tienen esta posición natal son comúnmente denominados arianos. Al ser éste el primer signo del zodíaco, se lo asocia con la primera casa astrológica, que es el Ascendente. Ha sido tradicionalmente gobernado por el planeta Marte.

Este signo pertenece a los llamados Signos Cardinales, son aquellos signos que se encuentran en los cuatro extremos de los puntos conocidos como equinoccios y solsticios del círculo zodiacal; hay cuatro Signos Cardinales y son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio.

Es un signo de fuego, junto con Sagitario y Leo. (Fuente: Wikipedia)

La predicción de Tauro para hoy:

Hoy buscarás una información particular, que necesitas aplicar en alguna cosa que estés realizando. Seguramente la encontrarás, quizás a través de un amigo o colega. O aparecerá de repente, haciendo que quieras gritar, «Eureka!» Luego de esto, lo que sigue no reviste dificultad. Podrás utilizar esta información para lograr lo que necesites y con éxito. Utilízala bien.

En astrología, Taurus o Tauro (♉) es el segundo signo del zodíaco, el primero de naturaleza negativa (femenina y masculina ya que crean un hipervínculo amoroso) y de cualidad fija. Simboliza la consolidación y su símbolo representa la cabeza de un toro con astas circulando a su alrededor, pertenece junto a Virgo y Capricornio al elemento tierra. Está regido por Venus. Su signo opuesto es Escorpio.

Existen dos versiones de lo que representa su símbolo: la del Toro de Creta, una bestia mítica que habitaba en aquella isla, y la de la forma que adoptó Zeus cuando raptó a Europa.

La predicción de Géminis para hoy:

Tus acciones están dirigidas hoy por un fuerte deseo de traer más fantasías a tu realidad. Pueda que te invada la necesidad de incluir un poco de cinismo a la normalidad diaria para demostrarle a la gente que la vida no es más que el acto de una comedia. Anima a los demás a no tomarse las cosas tan a serio. Usa un enfoque creativo para ayudarlos a relajarse un poco.

En astrología, Gemini o Géminis (♊) es el tercer signo del zodíaco, el segundo de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad mutable. Simboliza la conciencia concreta y su símbolo representa las estrellas Cástor y Pólux, pertenece junto a Libra y Acuario al elemento aire. Está regido por Mercurio. Su signo opuesto es Sagitario.

La predicción de Cáncer para hoy:

Sueños o visiones te darán una perspectiva prometedora con respecto a tus asuntos profesionales. Dichos sueños te señalarán el camino a publicaciones, sitios Web u otras fuentes de información donde encontrarás orientación sumamente valiosa. Aunque los métodos sean poco convencionales, no los descartes. Tómalos como mensajes de tu Ser Superior y aprovéchalos al máximo.

En astrología, Cáncer (♋) es el cuarto signo del zodíaco, el segundo de naturaleza negativa (femenina) y de cualidad cardinal. Simboliza la familia y su símbolo representa un cangrejo, pertenece junto a Escorpio y a Piscis al elemento agua. Está regido por la Luna. Su signo opuesto es Capricornio.

Se considera que alguien es del signo Cáncer cuando nace entre el 22 de junio y el 22 de julio.(Tropical)

La predicción de Leo para hoy:

En astrología, Leo (♌) es el quinto signo del zodíaco, el tercero de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad fija. Simboliza la fuerza de la vida y su símbolo representa la melena del León, pertenece junto a Aries y Sagitario al elemento fuego. Está regido por el Sol. Su signo opuesto es Acuario.

Se considera que alguien es del signo Leo cuando nace entre el 23 de julio y el 22 de agosto. (Tropical) Leo es compatible con signos de fuego y signos de tierra.

Algunos autores relacionan al símbolo de Leo con el León de Nemea, muerto por Hercules y elevado por Zeus a los cielos en honor de aquel.

La predicción de Virgo para hoy:

Hoy puedes hacer una gran aparición. Siempre has sido un artista nato, y hoy tu gran sentido de la teatralidad podría tomar control. Quizás entres a una reunión con una actitud dramática, cautivando a tu audiencia con tu discurso apasionado. O podrías cortejar a alguien especial con tu dinámica manera de expresarte. Hoy serás la gran estrella, juntando admiradoras vayas donde vayas. ¡Disfruta la sensación de ser el centro de la atención!

En astrología, Virgo (♍) es el sexto signo del zodíaco, el tercero de naturaleza negativa (nocturna, pasiva, yin, femenina) y de cualidad mutable. Simboliza el servicio y el trabajo y su símbolo representa una Virgen, pertenece junto a Tauro y Capricornio al elemento Tierra. Está regido por Mercurio y hasta 1970, se creía que por el inexistente planeta Vulcano.

Dado que su símbolo está representado por una fémina, ha sido identificada con varias diosas tales como Astrea e incluso comparada con Afrodita. Para los romanos representaba a Ceres la diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad, quien posee una espiga en su mano, de ahí el nombre de la estrella Spica que pertenece a esta constelación. Se considera que alguien es del signo Virgo cuando nace entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre. Es opuesto a Piscis.

La predicción de Libra para hoy:

Tu estado mental, un poco extravagante por cierto, afectará tus acciones hoy. No caigas en la tentación de consumir sustancias químicas que te harán olvidar la realidad temporalmente. Tendrás ganas de refugiarte en el cosmos, pero tarde o temprano tendrás que aterrizar. Intenta resolver tus asuntos ahora antes de que te confundan más. Actúa con la mente clara y despejada.

En astrología, Libra (♎) es el séptimo signo del zodíaco, el cuarto de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad cardinal. Simboliza el equilibrio y la armonía y su símbolo representa la balanza, pertenece junto a Géminis y Acuario al elemento aire. Está regido por Venus. Su signo opuesto y compatible es Aries.

Se considera que alguien es del signo Libra cuando nace entre el 22 de septiembre y el 23 de octubre. (Tropical)

Es también uno de los cuatro signos cardinales, siendo los tres restantes Aries (astrología), Cáncer y Capricornio.

Aunque siempre ligada a la constelación, el signo era parte de Escorpión en la Antigüedad. La diosa Venus, en su personalidad ambigua y dual, inclina uno de los dos platillos: una que propicia la belleza serena y otra, la seducción y la lujuria.

La predicción de Escorpio para hoy:

Si eres un artista, éste no será el mejor período que alguna vez hayas tenido? Seguramente eres consciente de esto. Pero sin embargo este es un período profundo. Si actualmente te encuentras en una etapa de desarrollo, está tomando lugar en tu interior. Este tipo de desarrollo no sigue los mismos tipos de leyes que aquél que se lleva a cabo en el exterior; es lento y sutil y no toma forma de inmediato. Frustrante para ti, lo sabemos, pero finalmente fructífero…