Horóscopo de hoy, jueves 23 de enero de 2020

Te ofrecemos el horóscopo del día de hoy de tu signo del zodiaco: no te puedes perder todo lo que necesitas saber de los astros – jueves 23 de enero de 2020

El horóscopo, y la carta natal, en astrología, son métodos de predicción no demostrada basados en la posición de los astros en el momento del nacimiento. Muchas culturas utilizaron formas de predicción similares basándose en sus propios calendarios en relación directa con los astros. La civilización Maya, por ejemplo.

Consulta su horóscopo diario por signo:

La predicción para Aries de hoy:

El ambiente laboral puede estar temporalmente plagado de escándalo de algún tipo. Algunos de tus colegas, en particular las mujeres, se juntarán en el comedor para chismorrear. Tu curiosidad definitivamente aumentará, pero no te dejes tentar para acompañarlas. La situación es más complicada de lo que parece, y querrás conocer todos los hechos ante de llegar a conclusiones. Concéntrate en tus propios intereses y preocúpate por el escándalo más tarde.

En astrología, Aries (♈) es el primer signo del zodíaco, el primero de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad cardinal. Simboliza el renacimiento y su símbolo representa los cuernos de un carnero, pertenece junto a Leo y Sagitario al elemento fuego. Está regido por Marte. Su signo opuesto es Libra.

Suele representarse como el carnero con el que viajaron Frixo y Hele, cuando salieron de su país natal para llegar a la Cólquide. Fue posteriormente el cordero de Dios. Este signo está regido por el planeta Marte. El Dios Marte de los romanos o Ares de los griegos le da el nombre a este aguerrido signo. Sus tiempos son:

Trópicas: 21 de marzo – 20 de abril / Sidéreas: 14 de abril – 14 de mayo.

Es decir que el que nace mientras dure el tiempo tropical de Aries va a tener el Sol natal situado en este signo. Los que tienen esta posición natal son comúnmente denominados arianos. Al ser éste el primer signo del zodíaco, se lo asocia con la primera casa astrológica, que es el Ascendente. Ha sido tradicionalmente gobernado por el planeta Marte.

Este signo pertenece a los llamados Signos Cardinales, son aquellos signos que se encuentran en los cuatro extremos de los puntos conocidos como equinoccios y solsticios del círculo zodiacal; hay cuatro Signos Cardinales y son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio.

Es un signo de fuego, junto con Sagitario y Leo. (Fuente: Wikipedia)

La predicción de Tauro para hoy:

Por lo general, eres del tipo sutil y no te agrada llevarte a la gente por delante . Casi siempre prefieres ser agradable y positivo, sin embargo, hoy podrías toparte con alguien que se acerque con aire agresivo. Será necesario que adoptes una actitud más decidida si esa persona no es razonable en sus requerimientos, no le permitas que te subyugue y, sobretodo, no cedas terreno ¡Si le dejas pasar una vez no podrás venir a quejarte luego!

En astrología, Taurus o Tauro (♉) es el segundo signo del zodíaco, el primero de naturaleza negativa (femenina y masculina ya que crean un hipervínculo amoroso) y de cualidad fija. Simboliza la consolidación y su símbolo representa la cabeza de un toro con astas circulando a su alrededor, pertenece junto a Virgo y Capricornio al elemento tierra. Está regido por Venus. Su signo opuesto es Escorpio.

Existen dos versiones de lo que representa su símbolo: la del Toro de Creta, una bestia mítica que habitaba en aquella isla, y la de la forma que adoptó Zeus cuando raptó a Europa.

La predicción de Géminis para hoy:

Hoy te espera un día muy agitado, lleno de acontecimientos interesantes y fuera de lo común. Tienes que hacer una sarta de mandados por tu barrio y por ahí hasta unas cuantas visitas cortas. Podrías recibir muchas cartas y llamadas telefónicas, algunas con novedades interesantes. Te llevará tiempo para procesar toda esta información e interpretarla.

En astrología, Gemini o Géminis (♊) es el tercer signo del zodíaco, el segundo de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad mutable. Simboliza la conciencia concreta y su símbolo representa las estrellas Cástor y Pólux, pertenece junto a Libra y Acuario al elemento aire. Está regido por Mercurio. Su signo opuesto es Sagitario.

La predicción de Cáncer para hoy:

No permitas que te afecte el caos y la tensión que te rodea. Tu lema debe ser «juntos pero no revueltos». La mayoría de confrontaciones nacen de la batalla entre lo viejo y lo nuevo. No te inmiscuyas en peleas de otros. Mantente lo suficientemente cerca para que puedas observar y comprender la situación y, a la vez, lo suficientemente lejos para que no seas parte del caos.

En astrología, Cáncer (♋) es el cuarto signo del zodíaco, el segundo de naturaleza negativa (femenina) y de cualidad cardinal. Simboliza la familia y su símbolo representa un cangrejo, pertenece junto a Escorpio y a Piscis al elemento agua. Está regido por la Luna. Su signo opuesto es Capricornio.

Se considera que alguien es del signo Cáncer cuando nace entre el 22 de junio y el 22 de julio.(Tropical)

La predicción de Leo para hoy:

Aprovecha la energía creativa que flota en el aire. Mantén las manos ocupadas y deja que tu imaginación vuele hacia algo artístico y divertido. Si comienzas a dudar de tu capacidad, caerás en el espiral sin fondo de una laguna creativa. No permitas que esto suceda. Sigue creando sin juzgar constantemente la calidad de tu obra. Dale rienda suelta a tu imaginación.

En astrología, Leo (♌) es el quinto signo del zodíaco, el tercero de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad fija. Simboliza la fuerza de la vida y su símbolo representa la melena del León, pertenece junto a Aries y Sagitario al elemento fuego. Está regido por el Sol. Su signo opuesto es Acuario.

Se considera que alguien es del signo Leo cuando nace entre el 23 de julio y el 22 de agosto. (Tropical) Leo es compatible con signos de fuego y signos de tierra.

Algunos autores relacionan al símbolo de Leo con el León de Nemea, muerto por Hercules y elevado por Zeus a los cielos en honor de aquel.

La predicción de Virgo para hoy:

Éste es tu día de suerte, así que no lo desaproveches. Por tu carácter alegre y servicial, te la pasarás haciendo favores y satisfaciendo las necesidades y los deseos de los demás. Para algunos eres una figura de juicio que dispensa consejos con una actitud afable. Pero ten cuidado de no gastar toda tu energía en los demás. Éste será un día más provechoso, si te dedicas exclusivamente a ti. Aunque te parezca una actitud egoísta, te alegrarás de haberlo hecho.

En astrología, Virgo (♍) es el sexto signo del zodíaco, el tercero de naturaleza negativa (nocturna, pasiva, yin, femenina) y de cualidad mutable. Simboliza el servicio y el trabajo y su símbolo representa una Virgen, pertenece junto a Tauro y Capricornio al elemento Tierra. Está regido por Mercurio y hasta 1970, se creía que por el inexistente planeta Vulcano.

Dado que su símbolo está representado por una fémina, ha sido identificada con varias diosas tales como Astrea e incluso comparada con Afrodita. Para los romanos representaba a Ceres la diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad, quien posee una espiga en su mano, de ahí el nombre de la estrella Spica que pertenece a esta constelación. Se considera que alguien es del signo Virgo cuando nace entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre. Es opuesto a Piscis.

La predicción de Libra para hoy:

Cuidado con promoverte como una persona de gran físico y capacidad mental que no se amilana ante nada. Recuerda la mula más fuerte es la carga el mayor peso. En lo emocional, eres más sensible que lo que piensas y demuestras a otros. Expresa tus sentimientos con franqueza y no sólo tus opiniones.

En astrología, Libra (♎) es el séptimo signo del zodíaco, el cuarto de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad cardinal. Simboliza el equilibrio y la armonía y su símbolo representa la balanza, pertenece junto a Géminis y Acuario al elemento aire. Está regido por Venus. Su signo opuesto y compatible es Aries.

Se considera que alguien es del signo Libra cuando nace entre el 22 de septiembre y el 23 de octubre. (Tropical)

Es también uno de los cuatro signos cardinales, siendo los tres restantes Aries (astrología), Cáncer y Capricornio.

Aunque siempre ligada a la constelación, el signo era parte de Escorpión en la Antigüedad. La diosa Venus, en su personalidad ambigua y dual, inclina uno de los dos platillos: una que propicia la belleza serena y otra, la seducción y la lujuria.

La predicción de Escorpio para hoy:

Tu vitalidad física es exuberante hoy, aunque tu mente está un poco confusa. Hay algo o alguien que se opone rotundamente a tus acciones, recuerda que puede tener malas intenciones. Ármate de valor para defenderte a ti mismo. Pase lo que pase, tendrás que hacer algo de una manera u otra. Analiza los hechos detenidamente porque podría tratarse de una artimaña.

En astrología, Scorpius o Escorpio (♏) es el octavo signo del zodíaco, el cuarto de naturaleza negativa (femenina) y de cualidad fija. Simboliza la destrucción y su símbolo representa al escorpión, pertenece junto a Piscis y Cáncer al elemento agua. Está regido por Marte y Plutón. Su signo opuesto es Tauro.

Se considera que alguien es del signo Escorpio cuando nace entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre. (Tropical)

El origen de la constelación se encuentra en la leyenda de Orión. Según una de sus versiones, Orión el cazador se sacó los ojos en un arrebato de celos, y mientras vagaba ciego por el mundo pisó un escorpión que le picó con su aguijón, provocando su muerte. Los dioses elevaron a Orión y al escorpión a los cielos colocándolos en extremos opuestos de la bóveda celeste, de forma que cuando la constelación de Escorpio sale por el horizonte, la constelación de Orión se oculta huyendo del animal que causó su muerte.

Una versión más amplia sugiere que Orión intentó violar a Artemisa (La Luna), puesto que esta se encontraba cazando en medio del bosque cuando fue vista por el gigante Orión y Artemisa en su afán de defenderse reclamó la ayuda de un escorpión, este picó al gigante mortalmente y la liberó, razón por la cual la diosa Artemisa lo colocó en el cielo.

La predicción de Sagitario para hoy:

La fuerza interna que te invade, no pasará desapercibida por los demás. Aprovecha esta fantástica inyección de energía para lograr tus metas y superar obstáculos, en vez de actuar con agresividad. Si te propones a hacer algo, es mejor que los otros te dejen el campo abierto. De no ser así, pídeles cortésmente que se hagan a un lado sin arrollarlos como una locomotora.

En astrología, Sagittarius o Sagitario (♐) es el noveno signo del zodíaco, el quinto de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad mutable. Simboliza la conciencia superior y su símbolo representa la flecha del arquero, pertenece junto a Aries y Leo al elemento fuego. Está regido por Júpiter. Su signo opuesto y compatible es Géminis. Comparte preferencias con su mismo signo.

Se considera que alguien es del signo Sagitario cuando cumple años entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre.

La predicción de Capricornio para hoy:

A veces tienes la tendencia a hacerte el mártir. Eres muy trabajador y seguramente te enorgulleces de tu disciplina y tenacidad. Pero a veces asumes demasiadas responsabilidades y permites que los demás se aprovechen. ¡Si en este momento te sientes sobrecargado/a de obligaciones, dilo! La situación nunca cambiará si lo único que haces es sufrir en silencio. Habla sobre tus preocupaciones o pide a alguien que te ayude. ¡Y siéntete con derecho a tomar un descanso!

En astrología, Capricornus o Capricornio (♑) es el décimo signo del zodíaco, el quinto de naturaleza negativa (femenina) y de cualidad cardinal. Simboliza la sabiduría y su símbolo representa la montaña, pertenece junto a Tauro y Virgo al elemento tierra. Está regido por Saturno. Su signo opuesto es Cáncer.

El símbolo astrológico presenta un animal híbrido: una cabra con cola de pez o monstruo marino. La cola de pez simboliza las aguas nutritivas donde nace el ser para elevarse al grado más alto de espiritualidad. Representa el Unicornio con su único cuerno protuberante sobre el testus, semejante a una lanza.1

Se considera que alguien es del signo Capricornio cuando nace entre el 21 de diciembre y el 20 de enero (Tropical). Es también uno de los cuatro signos cardinales, siendo los tres restantes Aries, Cáncer y Libra.

La predicción de Acuario para hoy:

En lugar de analizar las cosas desde una perspectiva emocional, hazlo desde un enfoque más filosófico. Constantemente te asalta la sospecha de que todos están en contra tuya. Es probable que estés exagerando la nota de manera olímpica. Tus amigos te servirán de espejo y ellos podrás reflejar tus pensamiento. Si adoptas esta nueva perspectiva, tendrás una comprensión más clara de la situación.

Aquarius o Acuario (♒) es el undécimo signo del zodiaco, el sexto de naturaleza positiva (masculina) y el cuarto de cualidad fija —junto con Tauro, Leo y Escorpión—. Simboliza la revolución y su símbolo representa el agua; pertenece junto a Géminis y Libra al elemento aire. Su signo opuesto es Leo.

Acuario fue tradicionalmente gobernado por el planeta Saturno, sin embargo, desde el descubrimiento del planeta Urano, éste se ha considerado su regente. Al ser el undécimo signo del zodiaco, Acuario se asocia con la 11.ª casa astrológica.

Acuario es representado por Ramman.

El signo ya no está alineado con la constelación a causa de la precisión de los equinoccios.

Los individuos nacidos cuando el Sol está en este signo se consideran acuarianos.

Para el Zodíaco Tropical, el Sol está en Acuario aproximadamente desde el 21 de enero al 21 de febrero. Para el Zodíaco Sideral, ocupa esta posición aproximadamente entre el 13 de febrero y el 14 de marzo.

La predicción de Piscis para hoy:

Tendrás tu mente funcionando completamente en otra dirección por un nuevo interés que llega a ti mediante una reunión grupal o acontecimiento social. Te encontrarás en algún momento navegando por Internet para recabar más información relativa a ese tema. También intentarás localizar a otros que compartan tu mismo interés. Los libros y vídeos te serán de mucho valor.

En astrología, Pisces o Piscis (♓) es el duodécimo signo del zodíaco, el sexto de naturaleza negativa (femenina) y de cualidad mutable. Simboliza la disolución y su símbolo representa dos peces, pertenece junto a Cáncer y Escorpio al elemento agua. Está regido por Neptuno y Júpiter. Su signo opuesto es Virgo.

Se considera que alguien es del signo Piscis cuando nace entre el 20 de febrero y el 20 de marzo.

Junto a su signo opuesto Virgo, Géminis y Sagitario, forma parte del grupo de los signos dobles o mutables. Está simbolizado por dos peces nadando en sentidos opuestos.