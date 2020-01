Horóscopo de hoy, viernes 3 de enero de 2020

Te ofrecemos el horóscopo del día de hoy de tu signo del zodiaco: no te puedes perder todo lo que necesitas saber de los astros – viernes 3 de enero de 2020

El horóscopo, y la carta natal, en astrología, son métodos de predicción no demostrada basados en la posición de los astros en el momento del nacimiento. Muchas culturas utilizaron formas de predicción similares basándose en sus propios calendarios en relación directa con los astros. La civilización Maya, por ejemplo.

La predicción para Aries de hoy:

Por lo general, no eres amigo de los conflictos, y puedes percibir que el día te tiene reservado unos cuantos. Hay una especie de agresividad en el aire, y tu actitud gentil hacia las cosas puede resultar totalmente fuera de lugar. Así que, sólo trata de mantenerte fuera de esto todo el día, y aprovecha tus pocos momentos de soledad para tratar de resolver esos problemitas que últimamente te han estado dando vueltas en la mente. Este tipo de confrontación contigo mismo no será dolorosa.

En astrología, Aries (♈) es el primer signo del zodíaco, el primero de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad cardinal. Simboliza el renacimiento y su símbolo representa los cuernos de un carnero, pertenece junto a Leo y Sagitario al elemento fuego. Está regido por Marte. Su signo opuesto es Libra.

Suele representarse como el carnero con el que viajaron Frixo y Hele, cuando salieron de su país natal para llegar a la Cólquide. Fue posteriormente el cordero de Dios. Este signo está regido por el planeta Marte. El Dios Marte de los romanos o Ares de los griegos le da el nombre a este aguerrido signo. Sus tiempos son:

Trópicas: 21 de marzo – 20 de abril / Sidéreas: 14 de abril – 14 de mayo.

Es decir que el que nace mientras dure el tiempo tropical de Aries va a tener el Sol natal situado en este signo. Los que tienen esta posición natal son comúnmente denominados arianos. Al ser éste el primer signo del zodíaco, se lo asocia con la primera casa astrológica, que es el Ascendente. Ha sido tradicionalmente gobernado por el planeta Marte.

Este signo pertenece a los llamados Signos Cardinales, son aquellos signos que se encuentran en los cuatro extremos de los puntos conocidos como equinoccios y solsticios del círculo zodiacal; hay cuatro Signos Cardinales y son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio.

Es un signo de fuego, junto con Sagitario y Leo. (Fuente: Wikipedia)

La predicción de Tauro para hoy:

Hoy no debes confiar en las primeras impresiones. Existen elementos inesperados ocultos bajo la superficie de las cosas que al principio podrías pasar por alto, pero que deberás descubrir en algún momento. Quizás sientas la tentación de tratar muy por encima ciertas cuestiones que requieren una comprensión profunda. Abre bien los ojos para no perder detalle de lo que ocurre a tu alrededor.

En astrología, Taurus o Tauro (♉) es el segundo signo del zodíaco, el primero de naturaleza negativa (femenina y masculina ya que crean un hipervínculo amoroso) y de cualidad fija. Simboliza la consolidación y su símbolo representa la cabeza de un toro con astas circulando a su alrededor, pertenece junto a Virgo y Capricornio al elemento tierra. Está regido por Venus. Su signo opuesto es Escorpio.

Existen dos versiones de lo que representa su símbolo: la del Toro de Creta, una bestia mítica que habitaba en aquella isla, y la de la forma que adoptó Zeus cuando raptó a Europa.

La predicción de Géminis para hoy:

Hoy es un día para ser feliz? así que deja esos pensamientos negativos. Puede que ciertas personas te parezcan superficiales y arrogantes, pero intenta no juzgarles ni hablar de ellas a sus espaldas; vive y deja vivir. Cuanta más alegría y sentimientos positivos transmitas, más volverán estos sentimientos a ti.

En astrología, Gemini o Géminis (♊) es el tercer signo del zodíaco, el segundo de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad mutable. Simboliza la conciencia concreta y su símbolo representa las estrellas Cástor y Pólux, pertenece junto a Libra y Acuario al elemento aire. Está regido por Mercurio. Su signo opuesto es Sagitario.

La predicción de Cáncer para hoy:

Tu sensualidad está elevada y encuentras grandes recompensas en las comodidades. Romance, pensamientos fantásticos y fantasía son todas las cosas en las que te interesarás. Simplemente sé consciente de que no todos estarán en la misma sintonía que tú. Es muy probable que te encuentres con personas demasiado firmes y obstinadas como para ceder terreno. Trata de ver cómo puedes incorporar estos fundamentos en tus sueños No existe una razón por la cual esos dos acercamientos deben ser mutuamente exclusivos.

En astrología, Cáncer (♋) es el cuarto signo del zodíaco, el segundo de naturaleza negativa (femenina) y de cualidad cardinal. Simboliza la familia y su símbolo representa un cangrejo, pertenece junto a Escorpio y a Piscis al elemento agua. Está regido por la Luna. Su signo opuesto es Capricornio.

Se considera que alguien es del signo Cáncer cuando nace entre el 22 de junio y el 22 de julio.(Tropical)

La predicción de Leo para hoy:

En astrología, Leo (♌) es el quinto signo del zodíaco, el tercero de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad fija. Simboliza la fuerza de la vida y su símbolo representa la melena del León, pertenece junto a Aries y Sagitario al elemento fuego. Está regido por el Sol. Su signo opuesto es Acuario.

Se considera que alguien es del signo Leo cuando nace entre el 23 de julio y el 22 de agosto. (Tropical) Leo es compatible con signos de fuego y signos de tierra.

Algunos autores relacionan al símbolo de Leo con el León de Nemea, muerto por Hercules y elevado por Zeus a los cielos en honor de aquel.

La predicción de Virgo para hoy:

Hoy es importante que dejes algunas cosas de lado. Cálmate y que esta noche alguien más haga la cena. Si todo lo que deseas es no hacer nada y holgazanear, por cierto que tienes todo el derecho. Deja que los demás tomen sus propias decisiones y no trates de manipularlos para que hagan lo que tú deseas. Las cosas caerán por su propio peso en forma natural si dejas un poco de ejercer el control.

En astrología, Virgo (♍) es el sexto signo del zodíaco, el tercero de naturaleza negativa (nocturna, pasiva, yin, femenina) y de cualidad mutable. Simboliza el servicio y el trabajo y su símbolo representa una Virgen, pertenece junto a Tauro y Capricornio al elemento Tierra. Está regido por Mercurio y hasta 1970, se creía que por el inexistente planeta Vulcano.

Dado que su símbolo está representado por una fémina, ha sido identificada con varias diosas tales como Astrea e incluso comparada con Afrodita. Para los romanos representaba a Ceres la diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad, quien posee una espiga en su mano, de ahí el nombre de la estrella Spica que pertenece a esta constelación. Se considera que alguien es del signo Virgo cuando nace entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre. Es opuesto a Piscis.

La predicción de Libra para hoy:

Esa energía que te ha impulsado durante las últimas semanas hoy puede parecer algo ausente, causándote temor de que tu progreso no pueda continuar. Como resultado de ello, quizás te sientas algo deprimida. No caigas en esta trampa. El ritmo ha sido tan rápido que en algún momento tenía que desacelerarse. ! Volverá a ser lo que era y ¡tú habrás tenido tiempo de recuperar el aliento! ¡No te rindas!

En astrología, Libra (♎) es el séptimo signo del zodíaco, el cuarto de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad cardinal. Simboliza el equilibrio y la armonía y su símbolo representa la balanza, pertenece junto a Géminis y Acuario al elemento aire. Está regido por Venus. Su signo opuesto y compatible es Aries.

Se considera que alguien es del signo Libra cuando nace entre el 22 de septiembre y el 23 de octubre. (Tropical)

Es también uno de los cuatro signos cardinales, siendo los tres restantes Aries (astrología), Cáncer y Capricornio.

Aunque siempre ligada a la constelación, el signo era parte de Escorpión en la Antigüedad. La diosa Venus, en su personalidad ambigua y dual, inclina uno de los dos platillos: una que propicia la belleza serena y otra, la seducción y la lujuria.

La predicción de Escorpio para hoy:

Puede que hoy sientas que tus emociones están enfrentadas; en cuanto se despierta un sentimiento, aparece una fuerza que te pide que te calmes y uses la sensatez. Ambas posiciones son válidas, así que intenta mantenerlas en equilibrio. En otras palabras, no desestimes tus emociones por ser demasiado racional. Por otro lado, no dejes que tus emociones controlen tus actos.