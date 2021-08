¿Qué son y qué nos aportan las fantasías sexuales?

Seguro que más de una vez, casi sin saber cómo, te has encontrado imaginando los escenarios más subidos de tono que se te podían ocurrir.

Las fantasías sexuales son una practica tan habitual en nuestra sociedad que aproximadamente 9 de cada 10 personas dice fantasear de forma recurrente.

¿Quieres saber cómo surgen las fantasías sexuales? ¿Sabes cuáles son las más comunes? ¡Sigue leyendo y descúbrelo todo!

¿Qué son las fantasías sexuales?

Las fantasías sexuales empiezan a aparecer durante los años de pubertad, y por la capacidad que nos dan de imaginar escenarios que pueden llegar a ser de lo más descabellados, muchas veces generan muchas dudas, vergüenzas por lo que los demás puedan pensar…

Pero lo cierto es que las fantasías sexuales son una parte más de nuestra sexualidad, y a través de ellas podemos conocernos mejor, poner en duda lo que siempre hemos considerado que es el sexo, romper tabúes y descubrir nuevas formas de excitación.

Tener la capacidad de fantasear demuestra creatividad sexual, y como sabes, el órgano sexual más importante de todos es el cerebro.

Pero… ¿cuáles son las fantasías sexuales más recurrentes entre hombres y mujeres?

Entre las mujeres, estos pensamientos suelen pivotar alrededor del escenario en el que se desencadena la fantasía y suelen estar relacionadas con los sentimientos mientras que parece ser que los hombres centran sus fantasías en su capacidad y en la acción.

En los que ambos géneros coinciden, es en las fantasías sexuales que incluyen juegos sexuales de rol y de dominación. Si te gustaría dar una oportunidad a este tipo de prácticas, pero no sabes bien como o por donde empezar, esta es nuestra recomendación: un vibrador con control remoto.

Con este tipo de juguetes podrás ceder el control total a tu pareja y experimentar con vuestro placer y fantasías sexuales en espacios “poco convencionales”.

Lo mejor de todo es que, en muchas ocasiones, el vibrador con control remoto se gestiona con una aplicación desde el teléfono móvil, y es tan discreto que nadie sabrá que lo llevas puesto.

¿Qué pasa si mi fantasía sexual no es con mi pareja?

Esta es una de aquellas preguntas que daría para un debate de lo más interesante sobre límites y libertades, ya que en muchos casos habría personas que considerarían este tipo de pensamientos y fantasías un engaño hacía sus parejas.

Entre los expertos la infidelidad se da cuando hay una conducta o acto asociado, pero el pensamiento de cada uno es libre, y pensar en algo no es lo mismo que hacerlo.

Por otro lado, hay que recordar que las fantasías no son más que eso, y tener una fantasía concreta no significa obligatoriamente querer cumplirla, simplemente puede ser un pensamiento estimulante y excitante que no va más allá.

Aún así, como siempre en el sexo, lo más importante es comunicarte con tu pareja, mantener una actitud abierta y expresar tus deseos y límites. Así construiréis una relación fuerte y sana, basada en la confianza, la comunicación y la intimidad.