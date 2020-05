Atacan a Pablo Motos en redes por sus críticas al Gobierno

El monólogo con el que el presentador de El Hormiguero comienza su programa, es corto pero da para mucho, sobre todo en redes donde no le faltan defensores como detractores.

Y es que este martes comenzó sin pelos en la lengua desatando los comentarios en las redes.

A cuenta de los antivacunas, cargó contra Pedro Sánchez, afirmó que «Hoy quería empezar con una pregunta: ¿qué pasa ahora con los antivacunas? ¿No la quieren? Que no se la pongan, ¿no?. Ahora los antivacunas no se la pueden poner, es como si el presidente del gobierno dice que no se fía de alguien y lo pone de vicepresidente» con las risas de sus colaboradores.

Pero no fue la única crítica ya que posteriormente afirmó que «El orgullo de Pedro Sánchez le impide decir que han vuelto a meter la pata» a cuenta de la mala gestión de la crisis del COVID-19. Aunque, dice, confía en un posible cambio de parecer en el Gobierno.

