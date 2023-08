¿Posee el gobierno de EEUU restos de naves y alienígenas? Revelaciones impactantes en el Congreso de EE.UU.:

En la audiencia del Congreso del 26 de julio de 2023, el Mayor David Grusch, un alto oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ex oficial de inteligencia, realizó asombrosas revelaciones sobre un programa altamente secreto del gobierno relacionado con ovnis y fenómenos aéreos no identificados.

En sus testimonios bajo juramento, Grusch, que tiene la designación oficial de denunciante, afirmó que «En el desempeño de mis funciones, fui informado de la existencia de un un programa extendido durante décadas de captura e ingeniería inversa, al que se me denegó el acceso», aseguró Grusch, quien también afirma que altos funcionarios anónimos le confirmaron, a lo largo de más de 40 entrevistas, la existencia de un programa de recuperación de ovnis, con naves espaciales «no humanas», llamados oficialmente «fenómenos aéreos no identificados» (UPA, por sus siglas en inglés) y restos biológicos no humanos en posesión del gobierno de EE.UU.

En ningún momento afirmó haber visto las pruebas él mismo, sólo conocer de su existencia.

En su comparecencia afirmó también conocer la localización donde estarían almacenados dichos artefactos recuperados, así como los restos biológicos, pero no reveló dicha información.

El Pentágono ha negado dichas afirmaciones y que tengan en su posesión ninguna nave extraterrestre destruida.

Mayor David Grusch

El Mayor David Charles Grusch, afirma ser un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) y un ex oficial de inteligencia. Recientemente ha ganado notoriedad por sus revelaciones impactantes sobre ovnis y fenómenos aéreos no identificados (UPA, por sus siglas en inglés). Grusch afirmó en una entrevista a NewsNation que el gobierno de Estados Unidos lleva decenas de años recogiendo naves extraterrestres como parte de un programa de recuperación de ovnis.

Anteriormente a su comparecencia en el Congreso, Grusch presentó una denuncia ante la Oficina del Inspector General de la Comunidad de Inteligencia de los EE.UU, en 2022. Esta denuncia buscaba respaldar su plan de compartir información clasificada con el Comité Selecto de Inteligencia del Senado de los EE. UU. Esta acción sugiere que Grusch estaba decidido a revelar información importante y estaba dispuesto a enfrentar posibles represalias para lograr una mayor transparencia en asuntos relacionados con ovnis y programas secretos del gobierno.

Además, Grusch afirmó haber sido objeto de represalias por una denuncia similar realizada en 2021. Este antecedente muestra que su búsqueda de transparencia y sus revelaciones actuales podrían haber tenido un impacto en su carrera y posición dentro del ámbito militar y de inteligencia.