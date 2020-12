Conductores en British Columbia pueden recibir una multa de $121 por no tener neumáticos de invierno

Si bien no hay nieve en el suelo en Vancouver, los lugareños deben asegurarse de estar preparados para las condiciones invernales a partir de hoy. El Ministerio de Transporte e Infraestructura ha anunciado que se requieren neumáticos y cadenas de invierno en la mayoría de las rutas en B.C. a partir del 1 de octubre de 2020.

A medida que continúan las condiciones invernales, el Ministerio advierte que los cambios repentinos en la elevación y el clima pueden hacer que las condiciones de la carretera sean impredecibles. Como tal, la ley provincial permanecerá en vigencia en la mayoría de las rutas desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril. Para carreteras seleccionadas que no se encuentran a través de pasos de montaña y / o áreas de mucha nieve, los requisitos de llantas y cadenas terminan el 31 de marzo.

Las secciones de las carreteras que requieren neumáticos de invierno o cadenas a bordo están marcadas con letreros al costado del camino, y los conductores son responsables de asegurarse de que sus vehículos estén equipados adecuadamente para el terreno. Si no lo hacen, pueden ser sujetos a una multa. Los vehículos de pasajeros que no están equipados con neumáticos de invierno están sujetos a una multa de $121, mientras que los vehículos comerciales que no llevan cadenas pueden recibir una multa de $196. Además, los vehículos comerciales que pasan por alto un área de cadena activa están sujetos a una multa de $598.

Debes Saber

Un neumático de invierno legal, en un vehículo de pasajeros estándar o en un vehículo de cuatro ruedas / todas las ruedas, debe tener al menos 3,5 mm de profundidad de dibujo. Al momento de comprar neumáticos de invierno observa con atención, ya que debe estar etiquetado con cualquiera de los siguientes:

Las letras «M» y «S», el requisito legal mínimo (barro + nieve / neumáticos para todas las estaciones)

El símbolo de montaña / copo de nieve de 3 picos (algunos fabricantes etiquetan tanto el copo de nieve de montaña como el símbolo M + S).

Adicional, los conductores pueden consultar las rutas designadas para neumáticos de invierno y cadenas en línea con Drive BC.

Prepararse para el invierno

Además de estar «preparados para el invierno», los conductores deben asegurarse de tener un equipo de emergencia debidamente abastecido. Además, los conductores y pasajeros deben tener ropa adicional disponible para usar que sea apropiada para usar fuera del vehículo durante el clima extremo.

También sugiere una serie de formas en que los conductores pueden permanecer vistos en las noches oscuras. Las luces de circulación diurna son más tenues que la luz que se ofrece al encender las luces manualmente. Asegúrese de encender completamente las luces de su vehículo. Las luces traseras no se encienden con las luces de circulación diurna. Las luces traseras son una parte importante de ser visto desde atrás, especialmente en invierno cuando los días son más cortos y la lluvia, la niebla y los días grises son comunes. La señal visual de que las luces interiores del tablero están encendidas no indica que sus faros delanteros y traseros estén funcionando.

DriveBC proporciona a los viajeros las condiciones de la carretera y las previsiones meteorológicas actualizadas.