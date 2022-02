Comprar vivienda de segunda mano: ¿cómo buscar mi hogar ideal?

Si te has cansado de vivir de alquiler y por fin estás buscando tu propia vivienda, seguramente no sepas por dónde empezar. No te preocupes que en este artículo te echamos una mano con unas sugerencias.

Antes de empezar tenemos una pregunta para ti: ¿Tienes tiempo suficiente para dedicarte a buscar tu hogar ideal?. Si la respuesta es que no, puedes dejar de seguir leyendo este post. La búsqueda de una vivienda necesita un poco de tiempo y de paciencia.

Si no dispones de tiempo mi recomendación es que no compres a lo loco. La compra de una vivienda conlleva una gestión burocrática un tanto tediosa.

Es importante que empieces a mirar qué tipo de vivienda quieres comprar, cuánto puedes pagar de hipoteca y la ubicación que es la mejor para el tipo de vida que quieres llevar.

Te dejamos a continuación unas respuestas a preguntas que es bueno hacerse antes de iniciar la compra para que el resultado sea lo más exitoso posible a lo largo del tiempo.

1.- ¿Qué tipo de vida quiero tener?

Lo primero que tenemos que pensar es el tipo de vida que queremos tener.

El confinamiento que pasamos en el año 2020 debido a la pandemia del coronavirus disparó la demanda de viviendas en el campo y con zonas al aire libre.

Si la vida que quieres tener es tranquila y lejos de la contaminación lo mejor es comprarse una vivienda fuera de las zonas urbanas. Tienes que tener en cuenta que vivir fuera de la urbe conlleva, en la mayoría de los casos, a tener que depender de un medio de transporte para hacer tareas tan cotidianas como ir al trabajo, hacer la compra, el cole de los niños, etc.

Si quieres vivir en un lugar con espacios abiertos pero no quieres depender de un coche todo el día, busca una vivienda con un buen patio o balcón donde puedas disfrutar al aire libre.

Si en cambio eres cosmopolita por naturaleza, vete a la ciudad, mientras más en el centro estés mejor que mejor.

2.- ¿Dónde buscar mi vivienda?

Hoy en día hay miles de sitios en internet que te pueden ayudar a buscar tu hogar ideal a golpe de clic. La red ofrece miles de páginas webs donde profesionales y particulares exponen sus inmuebles.

Si quieres que tu vivienda provenga de un vendedor particular, lo mejor que puedes hacer es visitar algún portal de anuncios de segunda mano. En la sección de inmobiliaria de Tablondeanuncios.com podrás encontrar innumerables pisos y casas vendidos directamente de los propietarios.

Si en cambio quieres que un profesional te lleve toda la gestión, busca en páginas destinadas a agencias inmobiliarias. Hoy en día casi todas (por no decir todas) las empresas de venta de inmuebles están registradas en webs donde publican cada día todo lo que tienen disponible.

Las más recomendables y usadas son Idealista y Fotocasa.

3.- ¿Cuánto puedo invertir?

Este punto es muy importante. Hay que saber cuánto podemos y queremos invertir en nuestra casa.

La mayoría de los mortales tenemos que recurrir a un préstamo hipotecario para comprar. Aunque puedas dar una buena entrada, lo ideal es saber qué cuota te queda al mes de hipoteca para poder vivir dignamente además de pagar. Según los profesionales, la hipoteca no debe superar más del 50% de lo que ganamos al mes. Con éstos cálculos ya puedes ir barajando si puedes comprar el piso que te ha gustado o tienes que seguir ajustando.

4.- ¿Qué requisitos debe cumplir?

Si de ninguna de las maneras quieres vivir en un piso alto sin ascensor no te lo compres por mucho que el precio y la zona te gusten, te acabarás arrepintiendo.

Los requisitos mínimos que quieres que tenga tu vivienda debes respetarlos siempre. Número de habitaciones/baños, tipo de planta, con/sin ascensor…

5.- ¿Qué gestiones hay que realizar?

Si decides acudir a un profesional inmobiliario te quitarás mucho trabajo.

Si compras a un particular es recomendable que realices las siguientes gestiones:

– Pedir Nota Simple al Registro de la Propiedad para ver a nombre de quién está.

– Registro catastral. Es muy sencillo sacarlo por internet.

– Tasación del inmueble. Debe hacerlo un perito acreditado.

– Justificante de que el inmueble está libre de cargas. Si es un piso pedir a la presidencia de la comunidad que está al corriente de pago.

– Contratos de suministros.

– Planos de la vivienda.