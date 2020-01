‘Universo’ de Blas Cantó, el tema de España para Eurovisión 2020

Así habla Blas Cantó sobre ‘Universo’, la canción con la que participará en el Festival de Eurovisión 2020 que se celebrará el próximo 16 de mayo en Róterdam: “Escribí esta canción en un momento de mi vida en el que probablemente, en un acto de cobardía, no alcé mi voz. No dije lo que sentía pensando que así sería todo más fácil. Y me equivoqué. Cerré mis ojos y, con todas mis fuerzas, le pedí perdón al Universo”.

Un mid-tempo muy pegadizo que explora el synthpop y mezcla conceptos actuales con tintes épicos. Un nuevo sonido en la trayectoria del candidato de RTVE en el que mostrará su gran calidad y versatilidad vocal: “Es muy emocionante poder sentir el ritmo de la canción, la energía de los estribillos y cómo explota”, afirma el artista.

¿Cómo surge ‘Universo’?

Compuesta por Blas Cantó junto a Dan Hammond, Dangelo Ortega, Maciej Mikolaj Trybulec & Ash Hicklin, y producida por Dan Hammond y Maciej Mikolaj Trybulec, ‘Universo’ es un lamento por haberse callado cosas y, al final, una liberación: “Realmente creo que el universo que hay en mí es al que le pido perdón y al que, de alguna manera, no dije las cosas que tenía que decir. Ahora es cuando me doy cuenta de que no estuvo bien y le pido perdón al universo”, explica Blas Cantó, que barajó 50 canciones antes de escoger ‘Universo’.

‘Universo’ es fruto de un proceso de composición llevado a cabo por Blas en noviembre en Edimburgo en el que comparte autoría con Dan Hammond, productor musical y autor español que ha trabajado con artistas a nivel nacional e internacional; Ash Hicklin, autor inglés multiplatino que ha trabajado en singles de artistas como Tiësto o Hardwell, y con grandes nombres de Eurovisión como Tom Dice o Waylon; Mikolaj Trybulec, productor y DJ polaco que trabajó en 2019 en la canción de Eurovisión de República Checa, junto a Lake Malawi; y Dangelo, cantante y compositor nominado al Grammy Latino y autor de singles de artistas como el propio Blas, Carlos Rivera o Beatriz Luengo.

El videoclip

Blas ha estrenado también este jueves el videoclip de ‘Universo’, carta de presentación de la propuesta española que escenifica fielmente el concepto de la canción para que el mensaje llegue a toda Europa. Rodado entre Lanzarote y Tenerife y dirigido por Cristian Velasco, ha contado con un equipo íntegramente canario de unas 70 personas y estilismo de Ana Locking.

Una producción conceptual en la que la oscuridad, el frío y la niebla envuelven al cantante en el inicio, durante el que camina por un paisaje inhóspito y desolador que transporta a la Luna. Un videoclip dinámico, coreográfico, atractivo y actual, en el que Blas realiza un ejercicio de retrospección y pide perdón para lograr cambiar su destino…

Blas Cantó, un artista versátil de gran directo

El artista murciano (1991), versátil, perfeccionista, y con un magnífico directo avalado por su larga trayectoria musical a pesar de su juventud, cuenta con un exitoso disco en solitario en el mercado, ‘Complicado’, lanzado en 2018, y cuatro con la boy band Auryn, el grupo vocal juvenil más importante de la historia del pop en España. Auryn vendió 140.000 copias de discos, fue Mejor Artista Español en los MTV Europe Music Awards y realizó giras internacionales.

Artista vocacional, a los cuatro años comenzó a tomar clases en la escuela de música y se adentró en el piano y la trompeta, aunque siempre fue más feliz experimentando con su instrumento favorito, su versátil voz, en la que destacan sus brillantes agudos. Su sueño por participar en Eurovisión se remonta a su adolescencia. En 2004 fue finalista de ‘Eurojunior’, programa de TVE para elegir a su representante; y años después con Auryn, en 2011.

Blas Cantó lanzó en septiembre de 2018 su primer álbum en solitario, ‘Complicado’, un disco que muestra su verdadera personalidad, en el que afronta los más diversos estilos y pone en cada uno de ellos un sello propio. Un trabajo en el que se estrenó como autor junto a maestros y amigos en un disco de puro pop lleno de sorpresas.