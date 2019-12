Horóscopo de hoy, jueves 12 de diciembre de 2019

Te ofrecemos el horóscopo del día de hoy de tu signo del zodiaco: no te puedes perder todo lo que necesitas saber de los astros – jueves 12 de diciembre de 2019

El horóscopo, y la carta natal, en astrología, son métodos de predicción no demostrada basados en la posición de los astros en el momento del nacimiento. Muchas culturas utilizaron formas de predicción similares basándose en sus propios calendarios en relación directa con los astros. La civilización Maya, por ejemplo.

Consulta su horóscopo diario por signo:

La predicción para Aries de hoy:

Hoy tu mente quizás esté pensando en la moda y en las películas, y puede ser que te seduzcan vistas y aromas hermosos. Hoy existe un aura de fantasía que rodea a las cosas y que quizás te tiente a tomar un descanso de la realidad normal. Siéntete libre de dejar vagar tu mente en estos reinos. El estallido de creatividad que ahora está disponible para ti es probablemente lo que necesites para que vuelva la chispa de a tu andar.

(Fuente: mi.astrocentro.com)

En astrología, Aries (♈) es el primer signo del zodíaco, el primero de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad cardinal. Simboliza el renacimiento y su símbolo representa los cuernos de un carnero, pertenece junto a Leo y Sagitario al elemento fuego. Está regido por Marte. Su signo opuesto es Libra.

Suele representarse como el carnero con el que viajaron Frixo y Hele, cuando salieron de su país natal para llegar a la Cólquide. Fue posteriormente el cordero de Dios. Este signo está regido por el planeta Marte. El Dios Marte de los romanos o Ares de los griegos le da el nombre a este aguerrido signo. Sus tiempos son:

Trópicas: 21 de marzo – 20 de abril / Sidéreas: 14 de abril – 14 de mayo.

Es decir que el que nace mientras dure el tiempo tropical de Aries va a tener el Sol natal situado en este signo. Los que tienen esta posición natal son comúnmente denominados arianos. Al ser éste el primer signo del zodíaco, se lo asocia con la primera casa astrológica, que es el Ascendente. Ha sido tradicionalmente gobernado por el planeta Marte.

Este signo pertenece a los llamados Signos Cardinales, son aquellos signos que se encuentran en los cuatro extremos de los puntos conocidos como equinoccios y solsticios del círculo zodiacal; hay cuatro Signos Cardinales y son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio.

Es un signo de fuego, junto con Sagitario y Leo. (Fuente: Wikipedia)

La predicción de Tauro para hoy:

Hoy puedes esperar que ocurran ciertos cambios evidentes en tu barrio. Tal vez se mude un vecino nuevo con quien podrías trabar una amistad. Esto podría alterar tu vida de manera sutil y llevarla en una dirección más positiva. Puede ocurrir que de inmediato sientas afinidad por esos nuevos conocidos y descubras que tienen muchos intereses en común. No analices en exceso la situación pero tampoco des por sentado que se trata de una casualidad. ¡Simplemente, aprovéchala al máximo!

En astrología, Taurus o Tauro (♉) es el segundo signo del zodíaco, el primero de naturaleza negativa (femenina y masculina ya que crean un hipervínculo amoroso) y de cualidad fija. Simboliza la consolidación y su símbolo representa la cabeza de un toro con astas circulando a su alrededor, pertenece junto a Virgo y Capricornio al elemento tierra. Está regido por Venus. Su signo opuesto es Escorpio.

Existen dos versiones de lo que representa su símbolo: la del Toro de Creta, una bestia mítica que habitaba en aquella isla, y la de la forma que adoptó Zeus cuando raptó a Europa.

La predicción de Géminis para hoy:

Puedes encontrar la atmósfera reinante hoy un poco opresiva. Ha llegado el momento de enfrentarte con algunas cuestiones importantes que has estado evitando durante algún tiempo. Sería importante que prestaras atención a tu vida hogareña, y ver qué puedes hacer para cambiar la negatividad que ingresó en sus vidas en las últimas semanas. El compromiso puede ser algo bueno, pero no a costa de tus valores y creencias.

En astrología, Gemini o Géminis (♊) es el tercer signo del zodíaco, el segundo de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad mutable. Simboliza la conciencia concreta y su símbolo representa las estrellas Cástor y Pólux, pertenece junto a Libra y Acuario al elemento aire. Está regido por Mercurio. Su signo opuesto es Sagitario.

La predicción de Cáncer para hoy:

Si quieres resplandecer, hazlo. Mantener el equilibrio a veces implica ser un poco egoísta. Irradia tu belleza al mundo. Si te encuentras en una situación que no te hace feliz, cámbiala; no hay motivo para estar mal. No dejes que los demás te manipulen; sé libre, aunque eso cree cierta tensión.

En astrología, Cáncer (♋) es el cuarto signo del zodíaco, el segundo de naturaleza negativa (femenina) y de cualidad cardinal. Simboliza la familia y su símbolo representa un cangrejo, pertenece junto a Escorpio y a Piscis al elemento agua. Está regido por la Luna. Su signo opuesto es Capricornio.

Se considera que alguien es del signo Cáncer cuando nace entre el 22 de junio y el 22 de julio.(Tropical)

La predicción de Leo para hoy:

No descartes tu habilidad para ser extremadamente ingeniosa cuando lo necesitas. Si no tienes todo lo que necesitas o toda la información requerida tómate tu tiempo para pensar. ¿A quién conoces? ¿Qué lugares se encuentran a tu alcance? ¿Quién puede llegar a saber dónde encontrar lo que necesitas? En vez de entrar en pánico porque las soluciones no están todas allí, realiza una lista con tus contactos y ve tras ellos.

En astrología, Leo (♌) es el quinto signo del zodíaco, el tercero de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad fija. Simboliza la fuerza de la vida y su símbolo representa la melena del León, pertenece junto a Aries y Sagitario al elemento fuego. Está regido por el Sol. Su signo opuesto es Acuario.

Se considera que alguien es del signo Leo cuando nace entre el 23 de julio y el 22 de agosto. (Tropical) Leo es compatible con signos de fuego y signos de tierra.

Algunos autores relacionan al símbolo de Leo con el León de Nemea, muerto por Hercules y elevado por Zeus a los cielos en honor de aquel.

La predicción de Virgo para hoy:

Será mejor que la gente te deje en paz hoy; puede que te sientas como una olla a presión a punto de estallar. Tampoco te falta seguridad acerca del camino que has elegido y no vas a permitir que nadie te aleje de él. Si los demás miran atentamente, podrán ver el vapor que te sale por las orejas.

En astrología, Virgo (♍) es el sexto signo del zodíaco, el tercero de naturaleza negativa (nocturna, pasiva, yin, femenina) y de cualidad mutable. Simboliza el servicio y el trabajo y su símbolo representa una Virgen, pertenece junto a Tauro y Capricornio al elemento Tierra. Está regido por Mercurio y hasta 1970, se creía que por el inexistente planeta Vulcano.

Dado que su símbolo está representado por una fémina, ha sido identificada con varias diosas tales como Astrea e incluso comparada con Afrodita. Para los romanos representaba a Ceres la diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad, quien posee una espiga en su mano, de ahí el nombre de la estrella Spica que pertenece a esta constelación. Se considera que alguien es del signo Virgo cuando nace entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre. Es opuesto a Piscis.

La predicción de Libra para hoy:

Hoy puede ocurrir que una persona te brinde mucho consuelo. Puede ser alguien que conoces bien, pero quizás sea la última persona de quien esperarías ayuda. Como tiendes a ser muy trabajadora y bastante tranquila, tal vez no siempre prestas atención a quienes te rodean. No obstante, esto no significa que ellos no te prestan atención a ti. Aférrate a una nueva amistad y al apoyo que te ofrece cuando se presenta la ocasión.

En astrología, Libra (♎) es el séptimo signo del zodíaco, el cuarto de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad cardinal. Simboliza el equilibrio y la armonía y su símbolo representa la balanza, pertenece junto a Géminis y Acuario al elemento aire. Está regido por Venus. Su signo opuesto y compatible es Aries.

Se considera que alguien es del signo Libra cuando nace entre el 22 de septiembre y el 23 de octubre. (Tropical)

Es también uno de los cuatro signos cardinales, siendo los tres restantes Aries (astrología), Cáncer y Capricornio.

Aunque siempre ligada a la constelación, el signo era parte de Escorpión en la Antigüedad. La diosa Venus, en su personalidad ambigua y dual, inclina uno de los dos platillos: una que propicia la belleza serena y otra, la seducción y la lujuria.

La predicción de Escorpio para hoy:

Quizás desees cuidarte de no herir los sentimientos de los demás. En este momento estás cargado de energía, y podrías hablar y actuar impulsivamente. Sin necesidad de ser cruel, podrías tentarte a hacer algún comentario hiriente. No permitas que tu lengua se descargue contra tus seres queridos. Trata de no usar palabras críticas y no recrimines a los demás por sus imperfecciones. En cambio, trata de concentrarte en los aspectos positivos.

En astrología, Scorpius o Escorpio (♏) es el octavo signo del zodíaco, el cuarto de naturaleza negativa (femenina) y de cualidad fija. Simboliza la destrucción y su símbolo representa al escorpión, pertenece junto a Piscis y Cáncer al elemento agua. Está regido por Marte y Plutón. Su signo opuesto es Tauro.

Se considera que alguien es del signo Escorpio cuando nace entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre. (Tropical)

El origen de la constelación se encuentra en la leyenda de Orión. Según una de sus versiones, Orión el cazador se sacó los ojos en un arrebato de celos, y mientras vagaba ciego por el mundo pisó un escorpión que le picó con su aguijón, provocando su muerte. Los dioses elevaron a Orión y al escorpión a los cielos colocándolos en extremos opuestos de la bóveda celeste, de forma que cuando la constelación de Escorpio sale por el horizonte, la constelación de Orión se oculta huyendo del animal que causó su muerte.

Una versión más amplia sugiere que Orión intentó violar a Artemisa (La Luna), puesto que esta se encontraba cazando en medio del bosque cuando fue vista por el gigante Orión y Artemisa en su afán de defenderse reclamó la ayuda de un escorpión, este picó al gigante mortalmente y la liberó, razón por la cual la diosa Artemisa lo colocó en el cielo.

La predicción de Sagitario para hoy:

Éste no es un día para quedarse sentada. Si no estás en el muelle exactamente a la hora designada, posiblemente pierdas el barco. Asegúrate de que tu reloj esté en horario. Existe un horario para el descanso y uno para la actividad. Hoy nos referimos a esto último. Vive la vida al máximo. Haz que cada día cuente.

En astrología, Sagittarius o Sagitario (♐) es el noveno signo del zodíaco, el quinto de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad mutable. Simboliza la conciencia superior y su símbolo representa la flecha del arquero, pertenece junto a Aries y Leo al elemento fuego. Está regido por Júpiter. Su signo opuesto y compatible es Géminis. Comparte preferencias con su mismo signo.

Se considera que alguien es del signo Sagitario cuando cumple años entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre.

La predicción de Capricornio para hoy:

Puede que hoy sientas mucha energía pero que de algún modo no sepas cómo liberarla? La fuerza está ahí, pero la dirección puede no estar. Hablar con los demás sólo servirá para confundirte. Escucha tu propia voz sobre todas las demás; te conoces mejor que ellos. No dejes que las dudas te consuman: no tienes nada que perder. Si no parece un buen momento para hacer algo, no te preocupes; no hay nada malo en esperar un poco.

En astrología, Capricornus o Capricornio (♑) es el décimo signo del zodíaco, el quinto de naturaleza negativa (femenina) y de cualidad cardinal. Simboliza la sabiduría y su símbolo representa la montaña, pertenece junto a Tauro y Virgo al elemento tierra. Está regido por Saturno. Su signo opuesto es Cáncer.

El símbolo astrológico presenta un animal híbrido: una cabra con cola de pez o monstruo marino. La cola de pez simboliza las aguas nutritivas donde nace el ser para elevarse al grado más alto de espiritualidad. Representa el Unicornio con su único cuerno protuberante sobre el testus, semejante a una lanza.1

Se considera que alguien es del signo Capricornio cuando nace entre el 21 de diciembre y el 20 de enero (Tropical). Es también uno de los cuatro signos cardinales, siendo los tres restantes Aries, Cáncer y Libra.

La predicción de Acuario para hoy:

Hoy es un buen día para saltar a la palestra y lucirte ante los demás. Demuestra quién manda en la selva. Debes tomar las riendas y no te conviene evadir esta responsabilidad. En un día como hoy es probable que tu instinto guerrero sea muy fuerte, de modo que no dudes ni un segundo. Ten valor y coraje en todas las situaciones.

Aquarius o Acuario (♒) es el undécimo signo del zodiaco, el sexto de naturaleza positiva (masculina) y el cuarto de cualidad fija —junto con Tauro, Leo y Escorpión—. Simboliza la revolución y su símbolo representa el agua; pertenece junto a Géminis y Libra al elemento aire. Su signo opuesto es Leo.

Acuario fue tradicionalmente gobernado por el planeta Saturno, sin embargo, desde el descubrimiento del planeta Urano, éste se ha considerado su regente. Al ser el undécimo signo del zodiaco, Acuario se asocia con la 11.ª casa astrológica.

Acuario es representado por Ramman.

El signo ya no está alineado con la constelación a causa de la precisión de los equinoccios.

Los individuos nacidos cuando el Sol está en este signo se consideran acuarianos.

Para el Zodíaco Tropical, el Sol está en Acuario aproximadamente desde el 21 de enero al 21 de febrero. Para el Zodíaco Sideral, ocupa esta posición aproximadamente entre el 13 de febrero y el 14 de marzo.

La predicción de Piscis para hoy:

Tus negocios de repente dan un vuelco positivo. Quizás debas dedicarles algún tiempo a los papeles. Una nueva sensación de confianza en ti misma contribuye con esos logros y tu confianza irá en aumento con cada paso adelante. Tu apariencia física cobrará mayor importancia en tu mente y desearás verte tan bien como te sientes interiormente. Cómprate ropa, sigue trabajando, ¡el límite es tu imaginación!

En astrología, Pisces o Piscis (♓) es el duodécimo signo del zodíaco, el sexto de naturaleza negativa (femenina) y de cualidad mutable. Simboliza la disolución y su símbolo representa dos peces, pertenece junto a Cáncer y Escorpio al elemento agua. Está regido por Neptuno y Júpiter. Su signo opuesto es Virgo.

Se considera que alguien es del signo Piscis cuando nace entre el 20 de febrero y el 20 de marzo.

Junto a su signo opuesto Virgo, Géminis y Sagitario, forma parte del grupo de los signos dobles o mutables. Está simbolizado por dos peces nadando en sentidos opuestos.