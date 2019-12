Horóscopo de hoy, jueves 26 de diciembre de 2019

Te ofrecemos el horóscopo del día de hoy de tu signo del zodiaco: no te puedes perder todo lo que necesitas saber de los astros – jueves 26 de diciembre de 2019

El horóscopo, y la carta natal, en astrología, son métodos de predicción no demostrada basados en la posición de los astros en el momento del nacimiento. Muchas culturas utilizaron formas de predicción similares basándose en sus propios calendarios en relación directa con los astros. La civilización Maya, por ejemplo.

Consulta su horóscopo diario por signo:

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

La predicción para Aries de hoy:

La suerte que buscas quizás esté flotando en el aire, pero es posible que ahora no puedas verla porque tienes tu mente demasiado enfocada en sólo una cosa. No te encasilles en una sola manera de pensar o de proceder. Quizás dejes pasar algo que es extremadamente obvio pero que no eres capaz de ver porque te encuentras con toda concentración en el resultado, en vez de en el proceso.