Horóscopo de hoy, viernes 17 de enero de 2020

Te ofrecemos el horóscopo del día de hoy de tu signo del zodiaco: no te puedes perder todo lo que necesitas saber de los astros – viernes 17 de enero de 2020

El horóscopo, y la carta natal, en astrología, son métodos de predicción no demostrada basados en la posición de los astros en el momento del nacimiento. Muchas culturas utilizaron formas de predicción similares basándose en sus propios calendarios en relación directa con los astros. La civilización Maya, por ejemplo.

Consulta su horóscopo diario por signo:

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

La predicción para Aries de hoy:

¿Te dedicas a la literatura o a la docencia? Si es así, descubrirás que hoy no es un día productivo. Tus habilidades verbales parecen bloqueadas. Quizás deberías concentrarte en el aspecto visual. Si eres docente, puedes exhibir un video o diapositivas a tus alumnos. Si te dedicas a escribir, concéntrate en los gráficos e ilustraciones. La comunicación quedará para otro día. ¡Diviértete!

(Fuente: mi.astrocentro.com)

En astrología, Aries (♈) es el primer signo del zodíaco, el primero de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad cardinal. Simboliza el renacimiento y su símbolo representa los cuernos de un carnero, pertenece junto a Leo y Sagitario al elemento fuego. Está regido por Marte. Su signo opuesto es Libra.

Suele representarse como el carnero con el que viajaron Frixo y Hele, cuando salieron de su país natal para llegar a la Cólquide. Fue posteriormente el cordero de Dios. Este signo está regido por el planeta Marte. El Dios Marte de los romanos o Ares de los griegos le da el nombre a este aguerrido signo. Sus tiempos son:

Trópicas: 21 de marzo – 20 de abril / Sidéreas: 14 de abril – 14 de mayo.

Es decir que el que nace mientras dure el tiempo tropical de Aries va a tener el Sol natal situado en este signo. Los que tienen esta posición natal son comúnmente denominados arianos. Al ser éste el primer signo del zodíaco, se lo asocia con la primera casa astrológica, que es el Ascendente. Ha sido tradicionalmente gobernado por el planeta Marte.

Este signo pertenece a los llamados Signos Cardinales, son aquellos signos que se encuentran en los cuatro extremos de los puntos conocidos como equinoccios y solsticios del círculo zodiacal; hay cuatro Signos Cardinales y son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio.

Es un signo de fuego, junto con Sagitario y Leo. (Fuente: Wikipedia)

La predicción de Tauro para hoy:

(Fuente: mi.astrocentro.com)

En astrología, Taurus o Tauro (♉) es el segundo signo del zodíaco, el primero de naturaleza negativa (femenina y masculina ya que crean un hipervínculo amoroso) y de cualidad fija. Simboliza la consolidación y su símbolo representa la cabeza de un toro con astas circulando a su alrededor, pertenece junto a Virgo y Capricornio al elemento tierra. Está regido por Venus. Su signo opuesto es Escorpio.

Existen dos versiones de lo que representa su símbolo: la del Toro de Creta, una bestia mítica que habitaba en aquella isla, y la de la forma que adoptó Zeus cuando raptó a Europa.

La predicción de Géminis para hoy:

(Fuente: mi.astrocentro.com)

En astrología, Gemini o Géminis (♊) es el tercer signo del zodíaco, el segundo de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad mutable. Simboliza la conciencia concreta y su símbolo representa las estrellas Cástor y Pólux, pertenece junto a Libra y Acuario al elemento aire. Está regido por Mercurio. Su signo opuesto es Sagitario.

La predicción de Cáncer para hoy:

Hoy te espera un gran día, ya que «escaparme de todo» pareciera estar flotando en el aire. Hace ya algún tiempo que has querido hacer esto. ¿Pero, en que tipo de viaje estás pensando? ¿Un viaje alrededor del mundo? ¿Horizontes lejanos? ¿Encuentros con gente exótica? ¿Una vida totalmente distinta? ¿Y qué te parece emprender un largo viaje hacia tu interior? Sea lo que sea que hagas, ¡empaca tus maletas!

(Fuente: mi.astrocentro.com)

En astrología, Cáncer (♋) es el cuarto signo del zodíaco, el segundo de naturaleza negativa (femenina) y de cualidad cardinal. Simboliza la familia y su símbolo representa un cangrejo, pertenece junto a Escorpio y a Piscis al elemento agua. Está regido por la Luna. Su signo opuesto es Capricornio.

Se considera que alguien es del signo Cáncer cuando nace entre el 22 de junio y el 22 de julio.(Tropical)

La predicción de Leo para hoy:

Los sueños y visiones que has tenido a través de la meditación te inspirarán hacia la creatividad. Hoy mucho de tu tiempo lo dedicarás a la escritura, pintura o música. Mientras trabajes, posiblemente quieras estar sola, pero a la noche probablemente asistas a alguna reunión social o quizás simplemente te reúnas con algunos amigos. Sin embargo, mantendrás las visiones en tu mente durante todo el día.

(Fuente: mi.astrocentro.com)

En astrología, Leo (♌) es el quinto signo del zodíaco, el tercero de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad fija. Simboliza la fuerza de la vida y su símbolo representa la melena del León, pertenece junto a Aries y Sagitario al elemento fuego. Está regido por el Sol. Su signo opuesto es Acuario.

Se considera que alguien es del signo Leo cuando nace entre el 23 de julio y el 22 de agosto. (Tropical) Leo es compatible con signos de fuego y signos de tierra.

Algunos autores relacionan al símbolo de Leo con el León de Nemea, muerto por Hercules y elevado por Zeus a los cielos en honor de aquel.

La predicción de Virgo para hoy:

Recompénsate por todas las cosas maravillosas que has estado haciendo por ti y los demás. Mereces ser tratada como una reina: asegúrate de tratarte como tal. Muchas veces te vuelves tan crítica de las cosas que haces que terminas castigándote sin necesidad. Agasájate por ser buena persona en vez de criticarte por ser mala. Sin embargo, en todo momento recuerda que eres perfecta tal como eres.

(Fuente: mi.astrocentro.com)

En astrología, Virgo (♍) es el sexto signo del zodíaco, el tercero de naturaleza negativa (nocturna, pasiva, yin, femenina) y de cualidad mutable. Simboliza el servicio y el trabajo y su símbolo representa una Virgen, pertenece junto a Tauro y Capricornio al elemento Tierra. Está regido por Mercurio y hasta 1970, se creía que por el inexistente planeta Vulcano.

Dado que su símbolo está representado por una fémina, ha sido identificada con varias diosas tales como Astrea e incluso comparada con Afrodita. Para los romanos representaba a Ceres la diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad, quien posee una espiga en su mano, de ahí el nombre de la estrella Spica que pertenece a esta constelación. Se considera que alguien es del signo Virgo cuando nace entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre. Es opuesto a Piscis.

La predicción de Libra para hoy:

Podrías recibir una llamada sorprendente de alguien con quien no has hablado hace tiempo. Es posible que tu mente se sobrecargue por un exceso de información en asuntos metafísicos, espirituales o artísticos en libros, revistas y documentales. Querrás leer más, pero podrías cargarte la vista y provocarte una jaqueca. No fuerces la máquina; deja algo para mañana.