Horóscopo de hoy, viernes 27 de diciembre de 2019

Te ofrecemos el horóscopo del día de hoy de tu signo del zodiaco: no te puedes perder todo lo que necesitas saber de los astros – viernes 27 de diciembre de 2019

El horóscopo, y la carta natal, en astrología, son métodos de predicción no demostrada basados en la posición de los astros en el momento del nacimiento. Muchas culturas utilizaron formas de predicción similares basándose en sus propios calendarios en relación directa con los astros. La civilización Maya, por ejemplo.

Consulta su horóscopo diario por signo:

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

La predicción para Aries de hoy:

(Fuente: mi.astrocentro.com)

En astrología, Aries (♈) es el primer signo del zodíaco, el primero de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad cardinal. Simboliza el renacimiento y su símbolo representa los cuernos de un carnero, pertenece junto a Leo y Sagitario al elemento fuego. Está regido por Marte. Su signo opuesto es Libra.

Suele representarse como el carnero con el que viajaron Frixo y Hele, cuando salieron de su país natal para llegar a la Cólquide. Fue posteriormente el cordero de Dios. Este signo está regido por el planeta Marte. El Dios Marte de los romanos o Ares de los griegos le da el nombre a este aguerrido signo. Sus tiempos son:

Trópicas: 21 de marzo – 20 de abril / Sidéreas: 14 de abril – 14 de mayo.

Es decir que el que nace mientras dure el tiempo tropical de Aries va a tener el Sol natal situado en este signo. Los que tienen esta posición natal son comúnmente denominados arianos. Al ser éste el primer signo del zodíaco, se lo asocia con la primera casa astrológica, que es el Ascendente. Ha sido tradicionalmente gobernado por el planeta Marte.

Este signo pertenece a los llamados Signos Cardinales, son aquellos signos que se encuentran en los cuatro extremos de los puntos conocidos como equinoccios y solsticios del círculo zodiacal; hay cuatro Signos Cardinales y son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio.

Es un signo de fuego, junto con Sagitario y Leo. (Fuente: Wikipedia)

La predicción de Tauro para hoy:

En astrología, Taurus o Tauro (♉) es el segundo signo del zodíaco, el primero de naturaleza negativa (femenina y masculina ya que crean un hipervínculo amoroso) y de cualidad fija. Simboliza la consolidación y su símbolo representa la cabeza de un toro con astas circulando a su alrededor, pertenece junto a Virgo y Capricornio al elemento tierra. Está regido por Venus. Su signo opuesto es Escorpio.

Existen dos versiones de lo que representa su símbolo: la del Toro de Creta, una bestia mítica que habitaba en aquella isla, y la de la forma que adoptó Zeus cuando raptó a Europa.

La predicción de Géminis para hoy:

En astrología, Gemini o Géminis (♊) es el tercer signo del zodíaco, el segundo de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad mutable. Simboliza la conciencia concreta y su símbolo representa las estrellas Cástor y Pólux, pertenece junto a Libra y Acuario al elemento aire. Está regido por Mercurio. Su signo opuesto es Sagitario.

La predicción de Cáncer para hoy:

En astrología, Cáncer (♋) es el cuarto signo del zodíaco, el segundo de naturaleza negativa (femenina) y de cualidad cardinal. Simboliza la familia y su símbolo representa un cangrejo, pertenece junto a Escorpio y a Piscis al elemento agua. Está regido por la Luna. Su signo opuesto es Capricornio.

Se considera que alguien es del signo Cáncer cuando nace entre el 22 de junio y el 22 de julio.(Tropical)

La predicción de Leo para hoy:

En astrología, Leo (♌) es el quinto signo del zodíaco, el tercero de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad fija. Simboliza la fuerza de la vida y su símbolo representa la melena del León, pertenece junto a Aries y Sagitario al elemento fuego. Está regido por el Sol. Su signo opuesto es Acuario.

Se considera que alguien es del signo Leo cuando nace entre el 23 de julio y el 22 de agosto. (Tropical) Leo es compatible con signos de fuego y signos de tierra.

Algunos autores relacionan al símbolo de Leo con el León de Nemea, muerto por Hercules y elevado por Zeus a los cielos en honor de aquel.

La predicción de Virgo para hoy:

En astrología, Virgo (♍) es el sexto signo del zodíaco, el tercero de naturaleza negativa (nocturna, pasiva, yin, femenina) y de cualidad mutable. Simboliza el servicio y el trabajo y su símbolo representa una Virgen, pertenece junto a Tauro y Capricornio al elemento Tierra. Está regido por Mercurio y hasta 1970, se creía que por el inexistente planeta Vulcano.

Dado que su símbolo está representado por una fémina, ha sido identificada con varias diosas tales como Astrea e incluso comparada con Afrodita. Para los romanos representaba a Ceres la diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad, quien posee una espiga en su mano, de ahí el nombre de la estrella Spica que pertenece a esta constelación. Se considera que alguien es del signo Virgo cuando nace entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre. Es opuesto a Piscis.

La predicción de Libra para hoy:

En astrología, Libra (♎) es el séptimo signo del zodíaco, el cuarto de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad cardinal. Simboliza el equilibrio y la armonía y su símbolo representa la balanza, pertenece junto a Géminis y Acuario al elemento aire. Está regido por Venus. Su signo opuesto y compatible es Aries.

Se considera que alguien es del signo Libra cuando nace entre el 22 de septiembre y el 23 de octubre. (Tropical)

Es también uno de los cuatro signos cardinales, siendo los tres restantes Aries (astrología), Cáncer y Capricornio.

Aunque siempre ligada a la constelación, el signo era parte de Escorpión en la Antigüedad. La diosa Venus, en su personalidad ambigua y dual, inclina uno de los dos platillos: una que propicia la belleza serena y otra, la seducción y la lujuria.

La predicción de Escorpio para hoy:

En astrología, Scorpius o Escorpio (♏) es el octavo signo del zodíaco, el cuarto de naturaleza negativa (femenina) y de cualidad fija. Simboliza la destrucción y su símbolo representa al escorpión, pertenece junto a Piscis y Cáncer al elemento agua. Está regido por Marte y Plutón. Su signo opuesto es Tauro.

Se considera que alguien es del signo Escorpio cuando nace entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre. (Tropical)

El origen de la constelación se encuentra en la leyenda de Orión. Según una de sus versiones, Orión el cazador se sacó los ojos en un arrebato de celos, y mientras vagaba ciego por el mundo pisó un escorpión que le picó con su aguijón, provocando su muerte. Los dioses elevaron a Orión y al escorpión a los cielos colocándolos en extremos opuestos de la bóveda celeste, de forma que cuando la constelación de Escorpio sale por el horizonte, la constelación de Orión se oculta huyendo del animal que causó su muerte.

Una versión más amplia sugiere que Orión intentó violar a Artemisa (La Luna), puesto que esta se encontraba cazando en medio del bosque cuando fue vista por el gigante Orión y Artemisa en su afán de defenderse reclamó la ayuda de un escorpión, este picó al gigante mortalmente y la liberó, razón por la cual la diosa Artemisa lo colocó en el cielo.

La predicción de Sagitario para hoy:

Hoy puedes descubrir un talento que no sabías que tenías. Puede estar relacionado con la cura o las artes adivinatorias, o tratarse de un don artístico que no habías descubierto. El apoyo de tus seres queridos podría incitarte a desarrollar este nuevo talento. ¡Prepárate a hablar mucho del tema! Al final del día no serás la misma persona que ha despertado esta mañana en tu habitación. ¡Prepárate!

En astrología, Sagittarius o Sagitario (♐) es el noveno signo del zodíaco, el quinto de naturaleza positiva (masculina) y de cualidad mutable. Simboliza la conciencia superior y su símbolo representa la flecha del arquero, pertenece junto a Aries y Leo al elemento fuego. Está regido por Júpiter. Su signo opuesto y compatible es Géminis. Comparte preferencias con su mismo signo.

Se considera que alguien es del signo Sagitario cuando cumple años entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre.

La predicción de Capricornio para hoy:

En astrología, Capricornus o Capricornio (♑) es el décimo signo del zodíaco, el quinto de naturaleza negativa (femenina) y de cualidad cardinal. Simboliza la sabiduría y su símbolo representa la montaña, pertenece junto a Tauro y Virgo al elemento tierra. Está regido por Saturno. Su signo opuesto es Cáncer.

El símbolo astrológico presenta un animal híbrido: una cabra con cola de pez o monstruo marino. La cola de pez simboliza las aguas nutritivas donde nace el ser para elevarse al grado más alto de espiritualidad. Representa el Unicornio con su único cuerno protuberante sobre el testus, semejante a una lanza.1

Se considera que alguien es del signo Capricornio cuando nace entre el 21 de diciembre y el 20 de enero (Tropical). Es también uno de los cuatro signos cardinales, siendo los tres restantes Aries, Cáncer y Libra.

La predicción de Acuario para hoy:

La atmósfera general del día de hoy te puede parecer demasiado lenta para ti. Intenta no enredarte en los detalles y no preocuparte demasiado. Puede que no consigas la reacción que esperas en los demás. Quizás te convenga sencillamente relajarte y esperar; hoy es un buen día para planificar y reorganizar. Reconoce tus logros y protege aquello por lo que te has esforzado.